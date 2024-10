Forti d’Autunno, così i messinesi riscoprono storia e bellezza VIDEO

San Jachiddu, Puntal Ferraro, Petrazza e Cavalli: ecco le più belle terrazze sullo Stretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una domenica per scoprire la storia di quattro forti cittadini. Per ammirare lo Stretto da una terrazza privilegiata e vivere qualche ora immersi nella natura e nella bellezza. L’iniziativa “Forti d’Autunno”, promossa dall’Amministrazione comunale, ha aperto ai cittadini le porte di Forte San Jachiddu, Puntal Ferraro, Cavalli e Petrazza.

I forti umbertini, le più belle terrazze sullo Stretto

Molti messinesi ci sono entrati per la prima volta e non avevano mai potuto apprezzare il panorama che si gode da lassù. I forti umbertini, infatti, rappresentano le più belle terrazze sullo Stretto di Messina. La giornata soleggiata, poi, ha favorito lo spettacolo. Nitidissimi in mezzo al mare blu sia la Madonnina che il Pilone a Capo Peloro.

Yoga e meditazione immersi nella natura

Le quattro fortificazioni sono state arricchite da villaggi con degustazioni, esposizioni, mercatini dell’artigianato locale, mostre e visite guidate. C’è anche chi ha proposto una lezione di yoga immersi nella natura e un momento di meditazione vista mare. Tutto è stato coordinato dall’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso e dalle associazioni che tutelano e gestiscono i forti.

