Il futuro del Messina, Basile: "Tempi stringati, ma troveremo la soluzione" VIDEO - Tempostretto

Il presidente valuta le offerte di Ilari e Mannino, ma la scadenza per iscrivere il club si avvicina. Il sindaco fiducioso: "Convinto che Sciotto già in settimana deciderà"

servizio di Giuseppe Fontana, intervista di Silvia De Domenico



MESSINA – “Sono convinto che troveremo una soluzione”. Il sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, è sicuro: già in settimana arriverà la decisione del presidente del Messina, Pietro Sciotto. Il passaggio di consegne si farà? Forse sì, o quantomeno il primo cittadino mostra ottimismo, sottolineando come sia una “novità” rispetto al passato la presenza di due imprenditori interessati al club e a una trattativa con l’attuale proprietà. I due imprenditori sono sempre gli stessi ormai da settimane: da una parte Fabrizio Mannino, che potrebbe tornare in città già domenica sera; dall’altra Manuele Ilari, la cui offerta non è stata resa nota e resta, attualmente, “congelata”.

Basile: “Troveremo la soluzione”

Basile, quasi un intermediario ma soprattutto un garante nella situazione attuale, spiega: “Ho sentito il presidente Sciotto telefonicamente ieri. Lui e il suo consulente sono impegnati nel portare avanti queste due ‘due diligence’. Ormai è una cosa pubblica e mi fa piacere che due imprenditori si siano interessati alle sorti della società e si siano avvicinati per cercare questo passaggio di proprietà. Una novità rispetto al passato. Sono convinto che il presidente, in base alla sua valutazione, già in settimana scioglierà le riserve. Nonostante i tempi stringati sono convinto che troveremo una soluzione per il bene calcistico per la città”.

Bisognerà attendere, ma il tempo scorre. Mancano appena 11 giorni alla deadline relativa all’iscrizione in C. Le strade percorribili per salvare la squadra sono due: cedere prima del 20 giugno prossimo, così da consentire alla nuova proprietà di formalizzare l’iscrizione stessa, o iscrivere il Messina prima di cedere. In quest’ultimo caso sarebbe Sciotto a dover completare l’iter burocratico per poi rituffarsi nelle trattative per la cessione stessa del club, che ha guidato per 7 anni, conquistando nell’estate 2021 la promozione nel professionismo.

Articoli correlati