 Gioia Tauro. Maxi-sequestro di cocaina, 288 Kg intercettati dalla Guardia di Finanza VIDEO

Dario Rondinella

giovedì 11 Settembre 2025 - 08:12

La partita di droga avrebbe fruttato 46 milioni di euro. Nel 2025 già oltre 3 tonnellate di droga fermate nello scalo

GIOIA TAURO – Nuovo maxi-sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato due container sospetti, al cui interno erano nascosti 249 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 288 chili.

La scoperta è arrivata grazie alla scansione radiogena dei container, che ha evidenziato anomalie nei vani di ventilazione. L’ispezione diretta ha poi confermato i sospetti, portando al rinvenimento dello stupefacente.

Secondo gli investigatori, la partita di droga avrebbe fruttato un introito di oltre 46 milioni di euro. La Procura di Palmi, guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti, ha convalidato il sequestro.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al narcotraffico internazionale che da anni vede il porto calabrese al centro delle rotte della cocaina. Solo dall’inizio del 2025, nello scalo sono state già sequestrate oltre 3 tonnellate di droga, per un valore stimato vicino ai 500 milioni di euro.

