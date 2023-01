Giornata perfetta per il Messina Futsal: vittoria e primo posto in classifica VIDEO - Tempostretto

La formazione giallorossa di calcio a 5 ha finalmente esordito nella sua casa di Montepiselli. Il presidente Caratozzolo: "Giocare qui è un sogno che si avvera"

MESSINA – Ci teneva a far bene il Messina Futsal che dopo settimane di allenamenti presso l’impianto, che ha in gestione, di Montepiselli ha giocato la sua prima partita ufficiale. Il quindicesimo turno di campionato ha visto i calcettisti di mister Battiato opposti al Villaurea, dopo un primo tempo equilibrato la formazione giallorossa ha dilagato nella ripresa.

Tre volte a segno Morad Malouk, un gol per Everton e uno per De Luca per completare la ‘manita’. A dispensare palloni golosi ai compagni Piccolo e Andrea Consolo, al rientro da un infortunio. La vittoria interna e la contestuale sconfitta della capolista Lamezia fa sì che il Messina Futsal appai i calabresi in testa alla classifica del girone H di Serie B; in coabitazione con le due formazioni a 27 punti anche il Città di Palermo. Un piccolo vantaggio per i giallorossi che hanno disputato una partita in meno delle due compagini avversarie.

Festeggiando il primato la formazione del presidente Caratozzolo si gode il nuovo impianto appena battezzato e attende per il match di Coppa Italia proprio il Città di Palermo. La sfida è fissata per martedì ma manca ancora l’ufficialità sull’orario. Prossimo impegno in campionato invece è fissato per sabato prossimo in trasferta a Mascalucia.

Caratozzolo: “Giocare a Montepiselli è un sogno che si avvera”

“Siamo felicissimi di aver inaugurato il PalaMontepiselli – dichiara il presidente del Messina Futsal, Fabrizio Caratozzolo – un sogno che si avvera dopo tante energie spese. Lo abbiamo fatto con una bellissima vittoria, non giocavamo da più di un mese, forse eravamo contratti nel primo tempo ma poi ha prevalso la nostra tecnica. Per il secondo anno di fila raggiungiamo la Coppa Italia e per la prima volta la giocheremo in casa contro il Palermo. Tanto pubblico che è venuto a sostenerci, la struttura ancora offre poco come spazi, stiamo ultimando dei lavori per poter ospitare sempre più sostenitori”.

Il presidente Fabrizio Caratozzolo festeggia la vittoria in tribuna

“Era la prima partita in casa nel palazzetto nuovo – dice Andrea Consolo, calcettista del Messina Futsal – non siamo ancora abituati a questo terreno. È vero ci alleniamo qui, ma il ritmo partita è diverso. Abbiamo preso le misure e nel secondo tempo siamo riusciti a portare a casa tre punti. Abbiamo iniziato la sfida sottotono, nel secondo tempo ci siamo compattati. Il Villaurea è una squadra giovane e frizzante, non era facile batterli. Abbiamo fatto qualche errore di troppo sotto porta, dobbiamo migliorare in questo se vogliamo arrivare in alto”.

Messina Futsal – Villaurea 5-1

Nei primi minuti subito occasioni per il Messina Futsal, Malouk inizia il suo personale duello con il portiere del Villaurea. Vicinissimi però al gol gli ospiti che in mischia centrano il palo, replica in modo identico per i peloritani Piccolo che a sua volta colpisce il legno. Ma il Messina Futsal va in vantaggio al 13′ con Malouk su assist di Consolo. Piccolo qualche minuto dopo può raddoppiare a porta vuota, il pallone centra il palo e Malouk quasi a colpo sicuro è murato dal difensore ospite intervenuto in scivolata. Nel finale, al 18′, pareggio di Giannusa su tiro libero, il Messina Futsal aveva raggiunto i cinque falli.

Nella ripresa monologo giallorosso: ci prova Everton e si supera il portiere del Villaurea, poco dopo Costanzo fa la barba al palo. All’8′ torna in vantaggio il Messina Futsal grazie ad una bella azione conclusa da Everton. Malouk mette a segno la sua personale tripletta realizzando il 3-1 e poco dopo il 4-1. Nel finale si unisce alla festa anche De Luca che va a segno quando il Villaurea cercava di spingersi in avanti.

Risultati e classifica

Mirto – Casali del Manco 3-8

Città di Palermo – Monreale 3-2

Drago Acireale – Arcobaleno Ispica 3-0

Messina Futsal – Villaurea 5-1

Città di Acri – Ecosistem Lamezia 8-7

Riposo: Mascalucia e Real Termini

Messina Futsal, Ecosistem Lamezia, Città di Palermo 27 punti

Mascalucia 26 punti

Casali del Manco 21 punti

Villaurea 17 punti

Drago Acireale 16 punti

Mirto 15 punti

Città di Acri 14 punti

Monreale 11 punti

Arcobaleno Ispica 8 punti

Real Termini 7 punti

