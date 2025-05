“Giostra educante”, un progetto per contrastare la povertà educativa dei ragazzi VIDEO

Laboratori, teatro e sport: il percorso ha coinvolto le scuole del quartiere di Giostra

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un progetto che ha coinvolto i ragazzi delle scuole di Giostra. Al nome del quartiere, infatti, si è ispirato il percorso portato avanti dai Salesiani: “Una Giostra Educante per i ragazzi”. Gli alunni delle scuole medie sono stati coinvolti in attività laboratoriali, teatrali e sportive.

Gli educatori del progetto

A raccontare il progetto sono gli educatori Roberto Chiricosta e Chiara Caravella. Insieme a loro il referente per l’oratorio di San Matteo e presidente della Pgs Giovanni Paolo II, don Gabriele Cardaciotto.

L’evento finale alla scuola Boer

L’evento conclusivo si è svolto all’interno della scuola Boer- Verona Trento, di via Palermo. Il progetto è stato promosso dai Salesiani per il sociale e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’iniziativa che ha coinvolto per 2 anni il quartiere Giostra, uno dei contesti urbani più fragili della città, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile attraverso un approccio integrato tra scuola, famiglia e territorio.

Presenti tutte le altre organizzazioni partner del progetto: Associazione Don Bosco San Matteo, P.G.S. Giovanni Paolo II, Centro di Solidarietà F.A.R.O., Istituto San Francesco di Paola, Istituto Majorana-Verona Trento, Istituto Comprensivo Boer-Verona Trento, Istituto comprensivo Villa Lina Ritiro-Battisti-Foscolo, Istituto Comprensivo E. Vittorini, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali (COSPECS) dell’Università di Messina, il Comune di Messina.

Animatori e studenti hanno raccontato il percorso svolto in questi due anni in alcune scuole partner. All’IIS Majorana-Verona Trento è stato attivato un gruppo Peer educator, all’IC San Francesco di Paola un laboratorio di composizione musicale, scrittura creativa e break dance, all’IC Boer-Verona Trento un laboratorio teatrale e break dance. Sono stati, inoltre, realizzati laboratori di break dance ed improvvisazioni musicali in alcune zone di Giostra, nell’oratorio Salesiano San Matteo e nella Biblioteca di quartiere Penny Wirton. L’Associazione San Matteo ha attivato due interventi educativi: un laboratorio di tutoring scolastico per studenti di scuole elementari e medie, un progetto di mentoring individuale per ragazzi tra gli 11 e i 13 anni in situazione di svantaggio e attività di supporto alla genitorialità. L’associazione PGS Giovanni Paolo II ha promosso laboratori sportivi per bambini e adolescenti, finalizzati al benessere psico-fisico e all’inclusione tramite attività sportive.

Contrastare la dispersione scolastica

Il progetto finanziato dall’Unione Europea, si è posto l’ambizioso obiettivo di lavorare su più fronti: ridurre l’abbandono e la dispersione scolastica, sostenere la genitorialità, promuovere il benessere dei minori, rafforzare la rete educativa territoriale. Migliaia di studenti e famiglie sono stati coinvolti in percorsi di peer education, tutoring scolastico, laboratori creativi e attività di mentoring, grazie alla collaborazione tra le scuole del territorio, l’Università, il Comune, le associazioni educative locali e gli oratori.

Salesiani per il sociale

«Quella che abbiamo costruito con “Una Giostra Educante” è una rete viva, un’alleanza educativa che guarda al futuro dei ragazzi di questo quartiere. In un contesto difficile come Giostra, è fondamentale esserci, ogni giorno, con presenza educativa e speranza concreta», afferma don Francesco Preite, Presidente Nazionale di Salesiani per il sociale, capofila del progetto.

Il progetto ha saputo coinvolgere anche ragazzi spesso ai margini dei percorsi scolastici o sociali, lavorando sulla motivazione, sul senso di appartenenza e sulla riscoperta di sé. Una vera e propria “giostra” educativa dove scuola, famiglia, comunità e oratorio si muovono in sinergia, offrendo opportunità di crescita e inclusione.

Il progetto si inserisce nella missione più ampia di Salesiani per il sociale, rete associativa presente in tutta Italia nel contrasto alla povertà educativa minorile. A Messina l’organizzazione opera stabilmente nel quartiere Giostra, in sinergia con l’Associazione Don Bosco San Matteo e altri enti locali, per costruire una comunità educante e offrire nuove opportunità a bambini e ragazzi nei contesti più fragili.