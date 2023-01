Giovanna Taviani: "Racconto la Sicilia antica e moderna" VIDEO - Tempostretto

La regista al cinema Lux di Messina per presentare “Cúntami”. Un incontro a cura del Cineforum Orione

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Giovanna Taviani al cinema Lux per presentare “Cúntami”. Un incontro a cura del Cineforum Orione con l’autrice del film, premio speciale ai Nastri d’Argento nella sezione “Docufilm” e premio della giuria del Sngci (Sindacato nazionale giornalisti cinematografici) per la sezione #Frame Italia al Festival Sguardi Altrove. Un omaggio ai narratori orali di Sicilia, tra antico e contemporaneo, i miti, la letteratura e l’impegno civile. Spiega la regista: “Attraverso la Sicilia di oggi piena di contraddizioni. Ad esempio, Vincenzo Pirrotta interpreta un Orlando furioso perché tradito dalla mafia. La mia idea è che qui nell’isola si può raccontare il mito, dandone un’interpretazione di contemporaneità. Questo è stato il punto di partenza. Gaspare Balsamo (anche lui ospite del Cineforum Orione), che interpreta Chisciotte, non a caso ha scritto una radio farsa dove proprio Don Chisciotte incontra in Sicilia Falcone, Borsellino e Impastato. Così questo personaggio mitico rivive in Peppino e in tutti i sognatori”.

Aggiunge la regista: “In Sicilia alcune esperienze tradizionali resistono. Qui vedo facce e gesti desueti fuori dall’isola. Mi auguro che con le nuove generazioni di narratori orali, che rendono attuali i miti del passato, non tutto vada perduto. C’è ancora speranza che alcune tradizioni, come il racconto orale, non si perdano”.

SalinaDocFest a settembre nel segno delle donne iraniane

Giovanna Tavani è direttrice artistica del SalinaDocFest: “La diciasettesima edizione si svolgerà dal 13 al 17 settembre. La rassegna avrà come tema la donna oltre i confini e faremo un focus sulla cinematografia femminile iraniana. Avremo in giuria una grande documentarista iraniana: Mitra Farahani. E tante altre sorprese”.