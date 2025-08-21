Gruppo Formula 3 Messina, Oggioni: “Società seria e progetto ambizioso” VIDEO

Il nuovo libero di Akademia Sant'Anna racconta di sé stessa e del campionato che la aspetta insieme alle compagne

MESSINA – Il libero Cecilia Oggioni, durante i primi allenamenti al PalaRescifina, si è concessa ai nostri microfoni. La romana è tra le più grandi e più esperte del gruppo, con lei così abbiamo potuto anche parlare delle squadre avversarie da tenere d’occhio e chiesto anche a livello personale che tipo di partite preferisca giocare e ha già fatto capire di essere una lottatrice che non ha paura delle avversarie.

Intervista a Cecilia Oggioni

Benvenuta a Messina, come si sta trovando?

“Non è la mia prima volta qui e un po’ conosco questa terra di cui mi sono innamorata. Come mi sono trovata bene negli anni scorsi mi sto trovando bene adesso anche se sono tornata da pochi giorni”.

Cosa la convince a sposare il progetto?

“Sicuramente la serietà della società che si sta costruendo anno dopo anno. I progetti ambiziosi poi stimolano sempre un po’ di più”.

Gruppo nuovo, come si fa ad amalgamarsi?

“Passando tanto tempo insieme e lavorando tanto tempo insieme è fondamentale per costruire un gruppo con la G maiuscola”.

Che libero è lei? Più di ricezione o difesa?

“La difesa mi esalta di più come adrenalina, ma tutte le caratteristiche dell’essere un libero mi piacciono ed è l’unico ruolo che voglio fare. In una partita mi piace giocare tanti palloni e quindi preferisco una partita movimentata”.

Cosa si aspetta dalla stagione e le avversarie?

“Mi aspetto di tutto, sorprese certamente positive e di crescere. Brescia, Roma e Talmassons sulla carta sono le squadre più strutturate e che puntano alla promozione, ma ce ne saranno tante ostiche”.

