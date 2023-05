I sindacati uniti. "Lavoro e diritti per non fare del sud un deserto" VIDEO - Tempostretto

Cgil, Cisl e Uil oggi a Messina in vista della mobilitazione a Napoli il 20 maggio: in primo piano le proposte ai governi nazionali e regionali

interviste video di Marco Olivieri

MESSINA – “Per una nuova stagione di diritti e lavoro”. Cgil, Cisl e Uil oggi a Messina, a Santa Maria Alemanna, in vista della mobilitazione nazionale a Napoli il 20 maggio: in primo piano le proposte ai governi nazionali e regionali. Ai microfoni i tre segretari Pietro Patti, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi per porre l’accento sul “drammatico dato occupazionale nel territorio messinese e sulla necessità d’invertire la rotta”.

La piattaforma programmatica dei tre sindacati