“III Torneo dello Stretto”, la Juventus ancora ospite a Messina VIDEO

Nel fine settimana una festa del calcio giovanile con impegnate 44 squadre da cinque regioni per le categorie Under13, Under 12 e Under 11

MESSINA – Iniziato nella giornata di ieri il “III Torneo dello Stretto”, un prestigioso evento di calcio giovanile organizzato da Fair Play Messina, che vedrà fino al 2 marzo 2025 giocare più di 140 partite divise tra gli impianti sportivi Cristo Re, della Cittadella Sportiva Universitaria e il “Sorbello Stadium” di Bisconte. Cinque le regioni rappresentate, 44 le squadre in gara e più di 330 le presenze di atleti e tecnici a Messina a cui si aggiungono altri accompagnatori.

Un appuntamento di rilievo nel panorama del calcio giovanile per le categorie Under 13, Under 12 e Under 11, che vedrà la partecipazione della Juventus Football Club, presente in tutte le categorie con le proprie formazioni e delle Academy Juventus Italiane, pronte a confrontarsi con formazioni provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane. Un’occasione unica per valorizzare il talento dei giovani atleti e promuovere i valori dello sport. Stamattina la presentazione a Palazzo Zanca presso la sala sala Ovale “Antonino Caponnetto” presente l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, Michele Sbravati, Youth Football Director Juventus; Francesco De Francesco, presidente Ssd UniMe, e Ignazio Consiglio, della Fair Play Messina.

Gli interventi alla conferenza stampa

A fare gli onori di casa l’assessore Massimo Finocchiaro: “Ancora una volta con immenso piacere faccio i saluti ad un’associazione, la Fair Play Messina, che si conferma essere tra le migliori per impegno. Siamo felici di accoglierli nella casa comunale, anche per questo evento possiamo tranquillamente parlare di turismo sportivo visti le presenze. Oltre 330 persone che vengono a visitare la città, giocare nei nostri impianti e godere del nostro territorio”.

Michele Sbravati, responsabile settore giovanile Juventus: “Grazie per l’accoglienza, già chi mi ha preceduto negli anni scorsi ha potuto confermare la bontà dell’organizzazione e delle strutture del territorio. Faccio i complimenti alla società e i soci della Fair Play, la Juventus è orgogliosa e felice di continuare questa partnership e crede molto nel progetto dell’Academy. Il torneo sarà un importante momento di confronto visto che sono presenti anche i nostri scout. Il progetto Academy ci tengo a sottolineare ha anche finalità sociali, oltre agli aspetti tecnici e sportivi non si può prescindere dal resto, a partire dalla capacità empatica e far si che i ragazzi si divertano in campo”.

Francesco De Francesco, presidente Ssd UniMe: “Ho trovato una realtà eccezionale, ho sempre fatto sport nella mia vita e ho colto con piacere l’invito di Consiglio. Ho voluto partecipare per il rapporto e perché reputo sport essenziale, ma ho accolto con ancora più piacere gli inviti ricevuti per un motivo sentimentale, sono juventino. L’UniMe ospita tante discipline e tanti sportivi alla Cittadella, da quando sono presidente, qualche mese, una delle priorità è verificare lo stato degli impianti. Abbiamo a che fare con problemi di bilancio e questioni burocratiche, noi siamo in house con l’Università degli Studi di Messina. Il campo di calcio avrebbe bisogno di un restyling, nel tempo vorremmo realizzare un intervento più massiccio che riguardi anche gli spogliatoi, nel frattempo inaugureremo a giorni la nuova piscina coperta e sarà un altro fiore all’occhiello in un settore dove Messina soffre”.

Ignazio Consiglio, dirigente Fair Play Messina: “Ringrazio amministrazione e università, in una città dove spesso ci lamentiamo oggi siamo al tavolo con esempi virtuosi. L’amministrazione, per disponibilità e lavori che stanno realizzando, presto avremo Celeste e Bonanno nuovi e all’avanguardia. Il calcio come ha appena detto il direttore Sbravati ha valore tecnico ma anche sociale, noi alla Fair Play abbiamo 600 bambini e possiamo essere importanti nella crescita dove i modelli proposti sono lontani dallo sport. Ringrazio anche l’Unime che si è aperta in un momento in cui c’è carenza di impianti; infine un ulteriore ringraziamento al direttore Sbravati, la Juventus non è presente solo al torneo ma lo è 365 giorni l’anno”.

