Il cammino di De Luca da Messina a Palermo. "Palazzo d'Orleans sarà mia residenza per 10 anni" VIDEO FOTO - Tempostretto

L'ex sindaco si tuffa nel torrente di Fiumedinisi e annuncia il suo cammino in dieci tappe verso la Regione

Intervista video di Carmelo Caspanello

“Il cammino di Cateno verso Palermo”. Per presentarlo l’ex sindaco De Luca si è tuffato nel fiume Urigu, a Fiumedinisi, “un posto che mi scorre nel sangue – ha detto -. Qui facevo il bagno già a 4 anni, quando devo riflettere vengo qui e poi decido”.

Cammino in 10 tappe

Un cammino in dieci tappe, la prima a Fiumedinisi e l’ultima a Palermo, passando per Messina. Un cammino che “simboleggia la mia vita e lo sforzo per arrivare a liberare la Sicilia dalla cattiva politica. Dieci giorni che rappresenteranno anche un momento per evidenziare i dieci comandamenti programmatici, i pilastri sui quali declineremo il programma dettagliato che sarà definito ad agosto con vari tavoli tematici e che sarà presentato ai siciliani a settembre”.

A Brancaccio

A Palermo il tour si concluderà a Brancaccio, terra di don Pino Puglisi. “La mia è una scelta di vita alla luce del sole, sono stato sempre impertinente e irriverente, non do pugnalate alle spalle, mi prendo le responsabilità dei comportamenti, sono un decisionista. Questo era anche don Pino Puglisi, grande esempio di vita che ha sorriso anche al cospetto della morte. Non ho mai fatto un passo indietro di fronte alle difficoltà, non mi sono mai arreso quando mi sono trovato nel fango, il buon Dio mi ha dato tanti talenti. Tante trappole mi hanno fatto cadere ma mi sono rialzato, questo cammino sintetizza la mia vita e lo sforzo che dobbiamo fare insieme, mi auguro si trasformi in una processione, procedere assieme per liberare la Sicilia”.

Fiumedinisi come Pontida? “No, qua non c’è niente di inventato – risponde -. Abbiamo evidenziato una delle nostre usanze, Pontida è stata un’operazione di marketing ed è finita male”.

Programma per 10 anni

Infine Palazzo d’Orleans. “Voglio vedere quella che sarà la mia residenza dei prossimi dieci anni, prendiamo questo impegno coi siciliani, non basteranno cinque anni per cancellare, demolire e ricostruire. Un programma di dieci anni che ci consentirà di cambiare questa terra e farla diventare isola delle autonomie e delle libertà”.

