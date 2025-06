Il coro del Maurolico canta per il protagonista del “Ragazzo dai pantaloni rosa” VIDEO

Al Premio Celi, a Messina, gli studenti in una performance estemporanea con il giovanissimo attore Samuele Carrino

MESSINA – Gli studenti del “Maurolico” in una performance estemporanea con l’attore Samuele Carrino. Si è svolta domenica sera presso l’Arena Cicciò, al Palacultura di Messina, la VI edizione del Gran Galà Solidale – Premio Adolfo Celi. Tra i premiati di quest’anno Carrino (Il ragazzo dei pantaloni rosa), Chiara Russo (Mina Settembre), Giulia Sangiorgi e Thomas Santu (ll paradiso delle signore), Daniele Gonciaruk (L’abbaglio).

Erano presenti la dirigente scolastica Giovanna De Francesco e alcuni docenti del liceo. Al termine dell’evento i giovani del coro Maurolico, premiati come “eccellenza giovanile” e diretti dalla maestra Silvia Bruccini, dopo aver scandito la manifestazione con diversi interventi musicali e canori, hanno dato vita a un momento particolarmente intenso. Le ragazze del coro si sono lasciate andare a una performance estemporanea del brano “Apple Tree” insieme al giovanissimo Samuele Carrino, noto per la sua toccante interpretazione nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Davanti al suo sguardo divertito, gli hanno dedicato la loro esibizione.

Diretto da Margherita Ferri, il film racconta la storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo a sfondo omofobo, che nel 2012 si tolse tragicamente la vita impiccandosi con una sciarpa nella sua casa a Roma. Film che gli studenti del liceo Maurolico hanno avuto l’occasione di vedere al cinema Apollo, riflettendo con i propri insegnanti sui temi della storia.