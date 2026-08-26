Il figlio trapiantato a 6 mesi e l’inizio di una nuova vita: così Luca e Irina aiutano altri genitori VIDEO

L'associazione lombarda "Insieme oltre le onde" torna ogni anno a Messina per una traversata dello Stretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dal dolore per il figlio malato all’impegno per aiutare altri genitori. Ecco come nasce l’associazione “Insieme oltre le onde“. Il fondatore Luca Giovanni Foletti e la moglie Ramona Irina Faraoanu tornano ancora una volta a Messina per una traversata solidale.

Il legame dell’associazione “Insieme oltre le onde” con Messina

“Il legame con Messina nasce molti anni fa perché in qualche modo sentivamo di dover dire grazie a questa terra dopo il trapianto di fegato di nostro figlio”, racconta Luca Foletti. “Lorenzo è stato trapiantato a soli 6 mesi e oggi ha 9 anni. Da allora abbiamo cercato di fare qualcosa per aiutare altre mamme e papà ad attraversare il vento gelido”, aggiunge. L’associazione, infatti, sostiene la ricerca, i reparti pediatrici, le case famiglia e i familiari di piccoli pazienti malati.

Da Codogno a Messina per la traversata in memoria di Giulia Scimone

La famiglia originaria di Codogno, in Lombardia, torna in città per l’ottava volta. L’occasione è la traversata organizzata in memoria di Giulia Scimone e proprio l’associazione “Insieme oltre le onde” è stata promotrice dell’iniziativa. “Torre Faro ci ha sempre accolti con calore, conosciamo la famiglia della povera Giulia e sentivamo di dover fare qualcosa per ricordarla”, conclude Foletti.