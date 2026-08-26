 Il figlio trapiantato a 6 mesi e l'inizio di una nuova vita: così Luca e Irina aiutano altri genitori VIDEO

Il figlio trapiantato a 6 mesi e l’inizio di una nuova vita: così Luca e Irina aiutano altri genitori VIDEO

Silvia De Domenico

Il figlio trapiantato a 6 mesi e l’inizio di una nuova vita: così Luca e Irina aiutano altri genitori VIDEO

mercoledì 26 Agosto 2026 - 13:40

L'associazione lombarda "Insieme oltre le onde" torna ogni anno a Messina per una traversata dello Stretto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dal dolore per il figlio malato all’impegno per aiutare altri genitori. Ecco come nasce l’associazione “Insieme oltre le onde“. Il fondatore Luca Giovanni Foletti e la moglie Ramona Irina Faraoanu tornano ancora una volta a Messina per una traversata solidale.

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Il legame dell’associazione “Insieme oltre le onde” con Messina

“Il legame con Messina nasce molti anni fa perché in qualche modo sentivamo di dover dire grazie a questa terra dopo il trapianto di fegato di nostro figlio”, racconta Luca Foletti. “Lorenzo è stato trapiantato a soli 6 mesi e oggi ha 9 anni. Da allora abbiamo cercato di fare qualcosa per aiutare altre mamme e papà ad attraversare il vento gelido”, aggiunge. L’associazione, infatti, sostiene la ricerca, i reparti pediatrici, le case famiglia e i familiari di piccoli pazienti malati.

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Da Codogno a Messina per la traversata in memoria di Giulia Scimone

La famiglia originaria di Codogno, in Lombardia, torna in città per l’ottava volta. L’occasione è la traversata organizzata in memoria di Giulia Scimone e proprio l’associazione “Insieme oltre le onde” è stata promotrice dell’iniziativa. “Torre Faro ci ha sempre accolti con calore, conosciamo la famiglia della povera Giulia e sentivamo di dover fare qualcosa per ricordarla”, conclude Foletti.

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