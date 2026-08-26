Messina, stadio Celeste omologato: la Lnd dà l’ok per Eccellenza e partite notturne

Dopo il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia lo storico stadio cittadino può tornare a vivere il calcio

MESSINA – Lo stadio Celeste torna a vivere di calcio, ad annunciarlo il sindaco Federico Basile che spiega come dopo il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, lo storico stadio cittadino abbia ottenuto l’omologazione come campo di gara per il campionato di Eccellenza, sia in orario diurno sia in notturna. Il sindaco si sbilancia, ma non c’è ancora l’ufficialità che dovrà arrivare da un organo di Lega superiore a quello siciliano, che passerà l’omologazione anche per giocare l’eventuale Serie D, ma deciderà il dipartimento Interregionale.

L’annuncio del sindaco

“La possibilità di giocare anche sotto i riflettori aumenta il fascino delle partite e degli eventi sportivi e restituisce al Celeste un ruolo importante nella vita sportiva della città – fa sapere il sindaco sui propri canali social – Un altro passo avanti nel percorso portato avanti dall’Amministrazione Basile per la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini”.

La prima partita ufficiale che potrebbe essere giocata è il ritorno della sfida di Coppa Eccellenza Sicilia tra Acr Messina e Messana Riviera. L’andata prevista per questa domenica si disputerà al Franco Scoglio, mentre la settimana successiva, domenica 6 settembre, il ritorno potrebbe giocarsi anche al Celeste. Il Franco Scoglio che invece è stato riseminato ed è tornato al suo bel verde dopo le settimane dei concerti.

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