Messina, stadio Celeste omologato: la Lnd dà l’ok per Eccellenza e partite notturne

Dopo il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia lo storico stadio cittadino può tornare a vivere il calcio
MESSINA – Lo stadio Celeste torna a vivere di calcio, ad annunciarlo il sindaco Federico Basile che spiega come dopo il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, lo storico stadio cittadino abbia ottenuto l’omologazione come campo di gara per il campionato di Eccellenza, sia in orario diurno sia in notturna. Il sindaco si sbilancia, ma non c’è ancora l’ufficialità che dovrà arrivare da un organo di Lega superiore a quello siciliano, che passerà l’omologazione anche per giocare l’eventuale Serie D, ma deciderà il dipartimento Interregionale.
L’annuncio del sindaco
“La possibilità di giocare anche sotto i riflettori aumenta il fascino delle partite e degli eventi sportivi e restituisce al Celeste un ruolo importante nella vita sportiva della città – fa sapere il sindaco sui propri canali social – Un altro passo avanti nel percorso portato avanti dall’Amministrazione Basile per la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini”.
La prima partita ufficiale che potrebbe essere giocata è il ritorno della sfida di Coppa Eccellenza Sicilia tra Acr Messina e Messana Riviera. L’andata prevista per questa domenica si disputerà al Franco Scoglio, mentre la settimana successiva, domenica 6 settembre, il ritorno potrebbe giocarsi anche al Celeste. Il Franco Scoglio che invece è stato riseminato ed è tornato al suo bel verde dopo le settimane dei concerti.
Un suggerimento per il Sindaco Basile: faccia tinteggiare quell’orrendo palazzo all’angolo della Curva Sud con i colori del Messina Giallo- Rosso o Bianco con strisce gialle almeno eviteremo quella bruttura orrenda che deturpa tutto l’impianto! Ma come hanno potuto fare edificare un palazzo proprio lì a ridosso del campo sportivo? Sono cose inaccettabili che solo a Messina possono accadere! Mai vista una cosa del genere! Il Celeste poteva essere un colpo d’occhio se non c’era quel palazzo e poi dovrebbero mettere i seggiolini e coprirlo come hanno fatto a Frosinone e in altri campi. Anche il San Filippo dovrebbe essere coperto. Signori siamo nel 2026. Guardate come sono gli stadi moderni nelle altre città europee e aggiornatevi.
Si torna all’antico e tornano le speranze ……bei ricordi del tempo in cui i Gloriosi BIANCOSCUDATI , che proprio al “CELESTE ” hanno fatto la vera storia del Calcio Messinese….