“Il lavoro precario nel Messinese e cinque sì per cambiare l’Italia” VIDEO

La Cgil lancia la campagna referendaria: dall'occupazione stabile alla cittadinanza

MESSINA – “Cinque sì per cambiare l’Italia”. Su lavoro e cittadinanza: parte la campagna referendaria. Ieri l’assemblea della Cgil di Messina aL teatro di Cristo Re. “Sono cinque i quesiti che puntano a migliorare la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici, dare cittadinanza a chi ancora non c’è l’ha, per dire basta alla precarietà, per garantire tutele, per il diritto alla sicurezza sul lavoro”, comunica il sindacato. “Il tema della liberalizzazione del precariato che ha distrutto il lavoro deve essere un tema di tutti, da oggi parliamo a tutte e tutti, le ragioni della Cgil devono essere un patrimonio collettivo”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti, aprendo i lavori dell’assemblea con tutte le federazioni di categoria, associazioni e movimenti della società civile.

“I referendum racchiudono temi rilevanti soprattutto per i nostri territori – ha proseguito Patti – dove c’è tanto lavoro precario, dove i diritti sono meno garantiti, dove ci sono tante disuguaglianze, dove tanti giovani sono costretti ad andare via. Contrastare la precarietà continua, costruire condizioni migliori, sono ragioni importanti che devono spingere tutti a votare sì per cancellare leggi sbagliate che hanno smantellato il lavoro e reso il presente e il futuro dei giovani incerto”.

Tra le associazioni presenti all’assemblea, Anpi, Emergency e tante altre che oggi hanno portato il loro contributo e che saranno impegnate con la Cgil Messina nella campagna referendaria.

“Stiamo mettendo in campo una grande iniziativa di democrazia – ha evidenziato il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – concludendo i lavori dell’assemblea – sapendo che questa sfida parla innanzitutto alla Sicilia e al Mezzogiorno, dove abbiamo maggiori condizioni di sfruttamento e precarietà. Gli interventi di oggi ci danno la rappresentazione della frantumazione del mondo del lavoro, in questo caso messinese. Ci danno il senso e la ragione profonda dell’iniziativa dei referendum: mettendo in campo un’idea diversa di Paese, che passa dalla dignità del lavoro. Questo è un referendum che parla molto alla nostra regione dove spesso alla parola lavoro viene associata una condizione di precariato, di condizioni di vita difficili. Per questo noi dobbiamo parlare anche alla rassegnazione, per cambiare queste condizioni. Con i 5 si affermeremo una situazione di Paese più giusta”.

I 5 quesiti referendari

La Corte Costituzionale ha ritenuto validi 5 quesiti referendari per i quali nel 2024 sono stati raccolti 5 milioni di firme.

Così la Cgil: “Ogni anno muoiono 1000 persone sul lavoro. Rendiamolo più sicuro. Cancelliamo le leggi che hanno reso le lavoratrici e i lavoratori più poveri e precari. Rimuoviamo l’ingiustizia che nega il diritto alla cittadinanza a 2 milioni e 500mila persone che vivono e lavorano in Italia”.