Messina. Lavoro e cittadinanza, parte la campagna referendaria

Stamattina assemblea della Cgil al teatro "Cristo Re"

MESSINA – Parte nel territorio la campagna referendaria su lavoro e cittadinanza. Così oggi è in programma un’assemblea della Cgil Messina per “dare il via ad una straordinaria stagione di mobilitazione”. Un’assemblea “con tutte le federazioni di categoria, delegate e delegati, aperta ad associazioni e movimenti, per dare il via ad una straordinaria stagione di mobilitazione in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno”. L’appuntamento è alle 9:30 al teatro “Cristo Re” di Messina.



Fa sapere la Cgil: “Al centro i cinque quesiti che puntano a migliorare la condizione dei lavoratori e dare cittadinanza a chi ancora non ce l’ha, per dire basta alla precarietà, per garantire le tutele nei licenziamenti nelle piccole e grandi imprese, per il diritto alla sicurezza sul lavoro”.

“Combattiamo la precarietà nel territorio messinese”

Dice, Pietro Patti (nella foto con la segretaria confederale Stefania Radici), il segretario generale della Cgil Messina, che aprirà i lavori dell’assemblea: “I referendum racchiudono temi rilevanti soprattutto per i nostri territori dove c’è tanto lavoro precario, dove i diritti sino meno garantiti, dove tanti giovani sono costretti ad andare via. Contrastare la precarietà continua, costruire condizioni migliori, sono ragioni importanti che devono spingere tutti a votare sì per cancellare leggi sbagliate che hanno smantellato il lavoro e reso il presente e il futuro dei giovani incerto, per arrivare ad un cambiamento necessario”,

Si prevede l’intervento del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, oltre che di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, studenti e studentesse, esponenti dell’associazionismo locale che sosterranno la mobilitazione della Cgil.

L’appuntamento in programma sarà anche occasione per “affrontare la condizione socioeconomica del territorio metropolitano messinese, le vertenze aperte, le tematiche di sviluppo e di welfare”.

