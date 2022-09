Il Messina Futsal ufficializza Angelo Gennaro: "Dobbiamo puntare ai playoff" VIDEO - Tempostretto

Insieme al Centrale in giallorosso annunciati anche Luca Centorrino e Daniele De Luca. Il confermato Costanzo: "Onorato di rappresentare i colori della città"

MESSINA – Il Messina Futsal ha definito tre importanti operazioni in entrata. La società dello Stretto si è assicurata, infatti, le prestazioni sportive del portiere Luca Centorrino, del centrale Angelo Gennaro (ex Mortellito, squadra di Barcellona Pozzo di Gotto) e del laterale Daniele De Luca.

Siamo andati a trovare la squadra in allenamento: gli atleti agli ordini di mister Carnazza stanno svolgendo la preparazione in vista dell’esordio in Coppa di Divisione a metà settembre e della prima di campionato a metà ottobre. Ai nostri microfoni abbiamo sentito Angelo Gennaro, ruolo Centrale nuovo arrivato, e il confermato Pivot Benny Costanzo. Entrambi concordano sul puntare ad una posizione di alta classifica per la stagione a venire.

I nuovi acquisti del Messina Futsal

Nonostante la giovane età, Centorrino (classe 1999) vanta un curriculum di tutto rispetto con le maglie di Sport Club Peloritana, Meta Catania, Maritime Augusta, Siac Messina e Meriense. Esperienze importanti anche per Gennaro e De Luca, provenienti entrambi dal Mortellito e protagonisti, due anni fa, della storica promozione in serie B della squadra barcellonese.

Tutte e tre gli atleti sono già a disposizione dell’allenatore Sergio Carnazza, la squadra ha iniziato la preparazione nel nuovo impianto, che ha in gestione, di Montepiselli. Mentre è atterrato venerdì a Catania il marocchino-spagnolo Morad Malouk Mallouk, che si unirà ai compagni nella prossima settimana. “Abbiamo aggiunto alcuni tasselli in funzione di com’è andata la passata stagione – ha dichiarato il presidente Fabrizio Caratozzolo – sono elementi funzionali al progetto tecnico e societario. Arriverà presto un altro straniero per completare l’organico, ma rimarremo sempre vigili su cosa ci potrà ancora offrire il mercato”.

Le nuove maglie

Sono state presentati, infine, i completini ufficiali da gara del Messina Futsal. La prima maglia è gialla e rossa, colori identificativi della città e da pochi giorni pure del club che la rappresenterà quest’anno con grande orgoglio nei campionati nazionali di B e Under 19.

