Il sindaco di Polsitena, Michele Tripodi, in piazza a Cosenza contro il Ddl Calderoli VIDEO - Tempostretto

Tripodi: "Questo Governo ha tra i suoi alleati un partito come la Lega che con altri provvedimenti, più volte ha tentato di dividere il Paese"

Tra i gonfaloni presenti alla manifestazione calabrese svoltasi a Cosenza, una delle prime del Sud Italia, organizzata da Cgil e Uil, contro il Ddl Calderoli, sull’Auotomia differenziata che rischia di spaccare il Paese in tanti piccoli stati, c’era anche quello di Polistena, con una delegazione guidata dal sindaco Michele Tripodi che ha affermato come sarà presente ad ogni manifestazione ed in ogni piazza che si schiera per difendere la Costituzione e il Mezzogiorno del Paese da una aggressione che ormai va avanti da anni. “Il Ddl Calderoli è un teorico delle autonomie che spaccherà il Paese e che tende a privilegiare le regioni del Nord, con delle ricadute su materie delicatissime come la salute e la scuola. Questo Governo – ha proseguito il primo cittadino di Polistena – ha tra i suoi alleati un partito come la Lega che più volte ha tentato di dividere il Paese”.