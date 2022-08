Uno dei momenti suggestivi e attesi lungo il percorso: il momento in cui la Vara si immette da Via Garibaldi in via I Settembre

MESSINA – Intorno alle 21 uno dei momenti suggestivi e attesi lungo il percorso: la cosiddetta “girata”, il momento in cui la Vara si immette da Via Garibaldi in via I Settembre e si avvia così verso la meta conclusiva di Piazza Duomo. Nel video la diretta della “girata” 2022.