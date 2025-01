“In Europa contro il ponte sullo Stretto” VIDEO

L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Benedetta Scuderi, spiega a Messina l'impegno contro la costruzione della grande opera

MESSINA – “Avs, assieme a Pd e Cinquestelle, è impegnata nel Parlamento europeo contro la realizzazione del ponte sullo Stretto. Ecco le nostre prossime mosse”. Oggi a Messina l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Benedetta Scuderi, ha illustrato le tappe e le possibilità per contrastare la grande opera. Un incontro dell’esponente di Europa Verde con le colleghe di partito Alessandra Minniti (coordinatrice cittadina) e Giuliana Fiertler (candidata alle ultime europee), gli ex assessori Daniele Ialacqua (No ponte Capo Peloro) e Guido Signorino (comitato Invece del ponte), l’avvocata Aurora Notarianni e l’avvocato Nino Matafù.

Benedetta Scuderi

Mette in evidenza l’europarlamentare: “Ora la palla passa anche alle istituzioni europee perché devono concedere una deroga alla normativa sulle Zps, Zone di protezione speciale. La Commissione europea deve esprimersi su vari aspetti della procedura d’autorizzazione. Vogliamo pure verificare la legittimità dei fondi che sono stati erogati a livello europeo, anche se non si è concluso il procedimento d’autorizzazione, e vogliamo verificare la legittimità della mancanza di gara”.

