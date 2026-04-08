Indaimo: “Una casa per gli artisti a Messina” VIDEO

Redazionale. Il candidato al Consiglio comunale invita gli artisti a confrontarsi venerdì 10 aprile al Parco "Aldo Moro"

REDAZIONALE – Così Diego Indaimo, candidato al Consiglio comunale nella lista “Basile sindaco di Messina”: “A Messina manca uno spazio per gli artisti… e forse è il momento di crearlo davvero. Una casa per gli artisti! Un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, far nascere idee”.

Ed ecco l’invito: “Ci vediamo al Parco Aldo Moro. L’appuntamento è venerdì 10 aprile alle 17. Se sei un artista, un creativo o hai qualcosa da dire unisciti a noi!”. M

Messaggio elettorale con mandatario Sud chiama Nord.