 Indaimo: "Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare" VIDEO

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO

Redazionale

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO

mercoledì 06 Maggio 2026 - 06:30

Redazionale. Il candidato al Consiglio comunale di Messina invita ad aderire a un comitato nato per coniugare il divertimento con il rispetto della legge

REDAZIONALE – “Vivere la litoranea è un diritto di tutti. Unisciti a noi per chiedere rispetto, quiete e vivibilità. La movida non deve diventare disturbo: insieme possiamo riportare equilibrio e serenità alle nostre notti, il divertimento è lecito e piace a tutti, ma nel rispetto di quanto previsto dalla legge”. Così il candidato al Consiglio comunale, nella lista Basile sindaco di Messina, Diego Indaimo.
“Partecipa! La tua presenza conta. Facciamoci sentire, con civiltà, insieme.
Puoi aderire contattandoci con uno dei seguenti canali:
🪀WHATSAPP: https://wa.me/3276083212
📩MAIL: viverelalitoranea@gmail.com
📄Link per raccogliere le firme

Comunicazione elettorale.

Mandatario Diego Indaimo.

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