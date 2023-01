Ingrassia: "Franco e Ciccio sempre nel cuore degli italiani" VIDEO - Tempostretto

Protagonista al Vittorio Emanuele di Messina con "Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”, l'artista ricorda il padre ma anche i suoi 40 anni di carriera

MESSINA – Tra prosa e musical, con una predilezione per la commedia, Giampiero Ingrassia festeggia 40 anni di carriera e ricorda sempre con piacere il padre. Protagonista al teatro Vittorio Emanuele di Messina con “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”, si dichiara attratto “da un personaggio, il cuoco del principe di Salina, quasi un cattivo, inserito in un contesto davvero divertente, da commedia borghese, ricco di colpi di scena. Io sono reduce dal Faust e quello che mi piace è variare sempre. Quanto a Franco e Ciccio, non posso che essere felice che la loro coppia comica sia ancora così amata e soprattutto dai più giovani”.

Ma andiamo all’appuntamento messinese. Dal 20 al 22 gennaio, alle ore 21 (domenica ore 17,30), va in scena lo spettacolo di Roberto Cavosi con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia, Giancarlo Ratti e con Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, regia di Nadia Baldi. Nata da un’idea di Simona Celi, la commedia è prodotta da La contrada Teatro Stabile di Trieste ed Ente autonomo regionale Teatro di Messina. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Carlo Poggioli, le musiche di Ivo Parlati.

