Mentre nella sala giunta oggi l’amministrazione De Luca e l’Atm presentavano il piano invernale di esercizio, fuori dalla porta hanno protestato i 44 autisti interinali rimasti senza lavoro. Vogliono dire che non hanno mai minacciato nessuno, che non ci stanno ad essere etichettati tutti come raccomandati, che hanno lavorato con sacrificio.