Isola pedonale, quasi completata la nuova pavimentazione. “Apriremo entro l’8 dicembre” VIDEO

I lavori proseguiranno a gennaio sul viale San Martino lato monte
“I lavori procedono a ritmo spedito”. Così rassicura la presidente di Atm, Carla Grillo, in merito all’isola pedonale di viale San Martino.
La nuova pavimentazione, infatti, è stata quasi completata. Non dovrebbero esserci ritardi, quindi, nella consegna del nuovo tratto lato mare compreso fra la via Maddalena e la via Santa Cecilia.
“Apriremo entro l’8 dicembre e poi il cantiere si fermerà per circa un mese per dare un po’ di respiro ai commercianti dell’isola pedonale durante il periodo natalizio”, prosegue la presidente Grillo.
I lavori riprenderanno a gennaio, dopo le vacanze di Natale, con la posa della nuova pavimentazione sul viale San Martino lato monte. Poi l’intera isola pedonale avrà un nuovo volto con la collocazione degli arredi. Panchine e illuminazione abbelliranno la nuova isola di Messina.