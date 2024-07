Jaan Roose: “Messina è una città meravigliosa, mi ha accolto con un calore speciale” VIDEO

Applausi per il funambolo dei record. Sarà per sempre colui che ha attraversato per primo lo Stretto su un filo

MESSINA – Dopo la faticosa impresa Jaan Rose ha salutato Messina. Ad accoglierlo alla base del Pilone c’erano tanti messinesi e poi il sindaco Federico Basile, gli assessori Massimo Finocchiaro e Francesco Caminiti, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e il comandante della Guardia costiera Francesco Terranova. Applausi, congratulazioni e tanto calore per l’estone che ha tentato e portato a termine l’impresa dei record. Sarà per sempre colui che su un filo ha attraversato lo Stretto di Messina fra cielo e mare.