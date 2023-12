La fontana di piazza della Repubblica "danza" a suon di musica VIDEO - Tempostretto

Lo spettacolo è permanente a Messina, inaugurato dalla Giunta e dall'Amam

Riprese in diretta di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ toccato al sindaco Federico Basile premere il pulsante di accensione della nuova fontana di piazza della Repubblica. Una fontana che completa l’allestimento natalizio in un altro cuore pulsante della città. La fontana artistica ideata per accogliere turisti e passanti con i suoi spettacoli visivi, musicali, con acqua e luci che danzano sulle note delle più belle canzoni di fama internazionale è destinata a creare un intrattenimento nell’area della stazione centrale.

All’accensione prendono parte la squadra di assessori della Giunta Basile, il direttore generale Salvo Puccio, la presidente di Amam Loredana Bonasera, che ha presentato l’iniziativa, unitamente ai componenti, gli organi societari e il direttore generale dell’azienda, che in sinergia hanno scelto in occasione delle feste natalizie di donare alla città una fontana artistica che resterà permanente per l’intero anno.