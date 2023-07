La furia del fenomeno di "El Nino", quali conseguenze in Sicilia? VIDEO - Tempostretto

Ecco cosa comporterà il fenomeno di El Nino alle nostre latitudini

di Daniele Ingemi, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

Il fenomeno atmosferico di “El Nino”, traducibile dallo spagnolo come “il bambinello”, deve il suo nome al fatto che si presenta, in genere, nel mese di dicembre, in corrispondenza del periodo di Natale. Questa particolarità spinse le popolazioni costiere, di Paesi come il Peru e l’Ecuador, a chiamare tale fenomeno con il termine di “Nino”.

Tale fenomeno ha degli effetti diretti solo sul clima del continente americano, mentre in Europa e nell’area del Mediterraneo si hanno solo effetti indiretti, a cascata di quanto avviene sul continente americano. Da noi, per esempio, gli effetti di “El Nino” si vedranno non prima della prossima stagione invernale, che potrebbe risultare più calda e secca del normale.