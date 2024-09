La scienza parla al femminile, la Notte delle ricercatrici a Messina VIDEO

Scienza, musica e spettacoli ieri al rettorato per "Mednight"

Servizio video di Ilaria Mangano

MESSINA -Scienza, musica e spettacoli. La Notte mediterranea delle ricercatrici si è svolta nell’atrio e nel cortile del rettorato. Un’iniziativa organizzata dalla professoressa Marina Trimarchi, responsabile scientifico del progetto “Mednight”.

Fa sapere UniMe: “Sono stati numerosissimi i cittadini che ieri sera hanno partecipato all’evento che, a partire dalle 18 e fino alle 24, ha animato il rettorato per celebrare lo scambio culturale e l’impegno attraverso la scienza e le sue scoperte. Il tutto sottolineando in particolare il ruolo vitale delle donne nella ricerca e nell’impulso al progresso. Le attività hanno consentito ai partecipanti di esplorare la biodiversità marina attraverso esperimenti e percorsi pratici, di approfondire il futuro dell’energia pulita e interagire con i ricercatori in giochi scientifici interattivi. Gli spazi hanno offerto dimostrazioni scientifiche dal vivo e mostre. in settori come il clima, le energie sostenibili, l’alimentazione, l’ecologia, la giustizia, l’economia e la protezione dell’ambiente marino”.

Mednight in 23 Paesi e 400 città europee

La manifestazione – nata con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica in Europa – è stata celebrata contemporaneamente in 23 Paesi, coinvolgendo più di 400 città europee. Italia, Grecia, Spagna, Turchia e Cipro, Paesi partners per il bacino del Mediterraneo, che hanno condotto attività parallele consentendo al grande pubblico di poter conoscere da vicino le ricerche scientifiche all’avanguardia effettuate dagli Atenei e dagli enti di ricerca coinvolti.