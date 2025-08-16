“La vergine Maria interceda per portare pace nelle vostre famiglie e nel mondo” VIDEO

La benedizione dell'arcivescovo Accolla ai tiratori della Vara e ai fedeli che hanno affollato piazza Duomo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un messaggio di pace quello che l’arcivescovo di Messina ha rivolto alla folla presente a piazza Duomo. “Per cortesia, portate questa benedizione ai vostro cari, soprattutto ai più anziani, alle persone più sole e più bisognose di consolazione”, ha detto monsignor Giovanni Accolla.

Dall’incontro in Alaska fra Trump e Putin alla pace in ogni famiglia. Ecco le parole dell’arcivescovo dal palco di piazza Duomo, subito dopo l’arrivo della Vara.

