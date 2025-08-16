 "La vergine Maria interceda per portare pace nelle vostre famiglie e nel mondo" VIDEO

“La vergine Maria interceda per portare pace nelle vostre famiglie e nel mondo” VIDEO

Silvia De Domenico

“La vergine Maria interceda per portare pace nelle vostre famiglie e nel mondo” VIDEO

Tag:

sabato 16 Agosto 2025 - 11:00

La benedizione dell'arcivescovo Accolla ai tiratori della Vara e ai fedeli che hanno affollato piazza Duomo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un messaggio di pace quello che l’arcivescovo di Messina ha rivolto alla folla presente a piazza Duomo. “Per cortesia, portate questa benedizione ai vostro cari, soprattutto ai più anziani, alle persone più sole e più bisognose di consolazione”, ha detto monsignor Giovanni Accolla.

vara 2025

Dall’incontro in Alaska fra Trump e Putin alla pace in ogni famiglia. Ecco le parole dell’arcivescovo dal palco di piazza Duomo, subito dopo l’arrivo della Vara.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Lo studente no ponte: “Basta odio sui social, voglio chiedere a Salvini perché” VIDEO
La Vara 2025, Messina in festa al grido di “Viva Maria” e il ricordo di Sara Campanella VIDEO e FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED