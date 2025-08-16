 La "girata" della Vara: ecco la manovra più complessa della processione VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 16 Agosto 2025 - 10:30

Il riposizionamento delle corde, l'ultimo strappo e l'arrivo a piazza Duomo al grido di "Viva Maria"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La “girata” della Vara è uno dei momenti più attesi della processione. Ma anche la manovra più complessa. Le corde vengono riposizionate per consentire al carro di ruotare di 180° dalla via Garibaldi alla via Primo Settembre.

L’ultimo “strappo” verso piazza Duomo

Quest’anno i tiratori, guidati dai timonieri, hanno impiegato più di mezz’ora per procedere con la tradizionale “girata”. Ecco le immagini della manovra più pericolosa, ma anche più emozionante del percorso.

E poi un fiume di tiratori e di fedeli che corre con l’ultimo “strappo” verso piazza Duomo al grido di “Viva Maria”. Le campane della Cattedrale suonano a festa, la piazza è stracolma e il cappellano della Vara dal palco ringrazia i tiratori per l’immane fatica. “Dio benedica voi, il vostro sforzo e le vostre famiglie”, dice don Antonello Angemi.

Vedi qui la galleria fotografica della Vara 2025

