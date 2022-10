Parcheggi chiusi, l'allarme dei commercianti a Pace VIDEO - Tempostretto

Residenti e negozianti chiedono risposte e denunciano i problemi generati dalla chiusura dei parcheggi

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Da qualche mese sono stati chiusi i parcheggi lungo via Consolare Pompea, dopo un crollo registrato la scorsa estate con l’ormai celebre auto finita in spiaggia. Da qualche settimana, inoltre, i controlli sono aumentati, i blocchi intensificati e parcheggiare, lungo la carreggiata che dal centro cittadino porta nei villaggi più a nord, verso Ganzirri e Torre Faro, è impossibile.

Segnalazioni da residenti e commercianti

E così fioccano le segnalazioni di residenti e commercianti, che evidenziano un problema legato a dove sostare o parcheggiare le automobili. Questo penalizza sia la vivibilità dell’area per chi stabilmente risiede, anche d’inverno, tra Paradiso e Pace, sia chi ha un’attività commerciale, che ha visto ridursi il numero di clienti proprio a causa della mancata possibilità di fermarsi con l’auto in quella che è una zona di passaggio.

“Perdita del 30 o del 35 per cento di clientela”

“Posso calcolare intorno al 30 o 35 per cento di perdita di clientela nei flussi di rientro – ci spiega uno dei commercianti della zona – perché questa è una zona di passaggio e molti professionisti di sera tornano in zona nord verso casa, ma non sanno dove parcheggiare. Probabilmente opteranno ormai per altre metodologie d’acquisto. Difficile fare un’inversione a U dove non si può fare, soprattutto se si ha un po’ di coscienza. La maggior parte dei miei clienti, giustamente, non vuole lasciare l’auto in doppia fila e intralciare il traffico”.

“Flessione importante, ma anche troppa incertezza”

“Abbiamo registrato una flessione importante – continua – ma la cosa drammatica è che non abbiamo comunicazione o notizie sul ripristino di un parcheggio che sta collassando da anni. Ci sono state denunce pure. Non sappiamo cosa ci aspetta il futuro. Si parla di voler salvare il commercio di prossimità, ma lo salvi solo con qualche certezza: se no so quale sarà la situazione intorno al negozio io non so cosa potrò fare nel mio futuro”.