L'altra faccia di Acqualadrone, il mare a ridosso delle case anche oltre il torrente VIDEO - Tempostretto

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – C’è una parte di Acqualadrone, oltre il torrente, che convive con l’erosione costiera e ha completamente perso la possibilità di accedere alla spiaggia e al mare. Gli abitanti del villaggio lo hanno già fatto presente durante la scorsa estate, ma come spiega Marco Cozzo, uno dei cittadini che ha lì, a pochi passi, la sua casa, non sono stati ascoltati. “La spiaggia è impraticabile per chiunque, l’erosione continua imperterrita in maniera inesorabile – racconta il giovane – e abbiamo fatto presente la situazione a tre consiglieri comunali. Ma mentre nessuno fa niente, l’acqua continua a scavare e fare danni”.

“Cittadini di serie A e di serie B”

Il messinese prosegue: “Sembra che ci siano abitanti di serie A e abitanti di serie B. In determinati posti sono stati fatti sopralluoghi intervenendo solo in quel pezzo. Ma se c’è un problema di erosione non bisogna intervenire ovunque? Inutile intervenire soltanto in un pezzo. Qui resta tutto non praticabile e non sappiamo più a chi rivolgerci. Fa rabbia sentire parlare di turismo o di incontri su questo tema. Vogliono il turismo ma è questo quello che abbiamo”.

Senza contare il problema legato alla strada, che attraversa il torrente: “Altro aspetto da non sottovalutare. Qui c’è di tutto, si creano discariche, c’è amianto. Lo abbiamo segnalato ma ci sentiamo completamente abbandonati”.

