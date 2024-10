Ha lasciato Messina 30 anni fa e oggi torna come ospite al Sud Innovation Summit VIDEO

Lilly Barbaro vive fra Parigi e Milano: "Felice di trovare una città in fermento"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ andata via da Messina per studiare fuori nel 1994. Oggi, 30 anni dopi, Lilly Barbaro torna in città come ospite e relatrice al Sud Innovation Summit. Vive fra Parigi e Milano e lavora per la banca Credit Agricole e Le Village by CA. La sua azienda ha messo a disposizione una borsa di studio per un giovane che ha partecipato all’evento messinese. “Ho trovato un Palacultura in fermento, con tanti giovani e un’atmosfera molto costruttiva”, racconta soddisfatta.