Sud Innovation Summit a caccia di talenti. “Anche qui possiamo realizzare i nostri sogni” VIDEO

Al Palacultura due giorni dedicati ad innovazione e digitalizzazione. Ecco cosa ne pensano i visitatori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Messina si respira un’aria internazionale. Grandi aziende e nomi del settore dell’innovazione hanno calcato il palco del Palacultura. La seconda edizione del Sud Innovation Summit , l’evento ideato dall’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, ha portato in città un’opportunità per addetti ai lavori, ma anche per studenti e giovani startup.

“Liberiamo i sogni dai cassetti”

Quest’anno, poi, c’è la novità di poter inviare il proprio curriculum e candidarsi per vincere una borsa di studio. A spiegare come funziona il percorso del “Talent Hub” è Stefania Ruggeri, capo dell’ufficio marketing del Sud Innovation Summit. “Liberiamo i sogni dai cassetti, anche qui al Sud possiamo realizzarli”, dice riferendosi all’opportunità che l’evento offre ai giovani.

“Qui le realtà innovative si incontrano per sentirsi meno sole”

“E’ una grande occasione per il Sud e per Messina”, racconta il fondatore di Cerbellum, Fabrizio Privitera. “Qui si possono incontrare realtà innovative del territorio e sentirsi meno sole”.

Riccardo Vanelli e Ines Iachheb spiegano come possono lavorare insieme persone che non si conoscevano prima ma hanno in comune delle idee. “Formiamo gruppi di lavoro di ragazzi dai 20 ai 30 anni che vorrebbero creare una startup ma non sanno da dove iniziare”, spiegano.

In visita alla prima giornata dell’evento anche due quinte classi dell’istituto “Ainis”, accompagnate dal professore Sergio Colaianni. “Accompagniamo le piccole e medie imprese nel processo di digitalizzazione, ecco come”, spiega la responsabile dell’area internazionalizzazione di Sicindustria e Enterprise Europe Network, Giada Platania.