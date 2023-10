Lavori in corso, Messina città dei cantieri VIDEO e FOTO - Tempostretto

In un montaggio, tante zone della città: dall'asflato ai cordoli e ai parcheggi

MESSINA – Messina città dei cantieri. In un video, i lavori in corso: corso Cavour, nuovi cordoli e progetto “Messina accessibile”; via Cesare Battisti: nuovo asfalto e cordoli; scarificazione dell’asflato dalla via Santa Cecilia al viale Europa; progetto ForestaMe in quasi tutte le vie del centro.

E ancora: parcheggio d’interscambio in via Catania; I-hub dello Stretto, demolizione degli ex magazzini generali; prolungamento della pista ciclabile da Pace a Sant’Agata; parcheggio del torrente Papardo; parcheggio d’interscambio a San Licandro.

Oltre agli inevitabili disagi, la richiesta che proviene dai cittadini è quella che le istituzioni vigiino affinché i lavori siano realizzati a regola d’arte, senza poi dover intervenire di nuovo a breve termine.