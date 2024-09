Lavori per il parcheggio Sant’Orsola, “disagi per chi ama la doppia fila” VIDEO

L'assessore e vicesindaco Mondello: "Nel 2025 saranno completati tutti i parcheggi d'interscambio"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Parcheggi d’interscambio a Messina: l’obiettivo è averli tutti in funzione nel 2025. Sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello: “Ormai sono entrati in regime quasi tutti. Uno degli ultimi cantieri, quello del Sant’Orsola, sul viale Giostra, è partito e tutti gli altri sono in esercizio o prossimi a essere consegnati. L’anno 2025 ci vedrà con l’attivazione di tutti i parcheggi che sono stati progettati e realizzati”.

Sono previste delle misure per attenuare i disagi sul viale Giostra, anche alla luce dei problemi che si sono verificati sul viale Europa? Risponde sempre Mondello: “Quello dei disagi è un falso mito, al netto delle problematiche che ci possono essere in ogni cantiere. Sul viale Europa è stato raggiunto un risultato eccellente. Oggi domina l’ordine, mentre prima regnava il disordine. Per quanto riguarda il parcheggio Sant’Orsola, essendoci due controviali, oltre alla carreggiata centrale, l’ordinanza prevede una parzializzazione della sede stradale. Non credo, dunque, che ci saranno difficoltà, tranne per chi era abituato a parcheggiare in seconda fila”.

