"Lavoro e diritti nel segno della Repubblica", il messaggio di Mattarella a Messina VIDEO - Tempostretto

La prefetta Cosima Di Stani ha letto la riflessione del presidente in occasione della tradizionale cerimonia del 2 giugno, in piazza Unione europea

MESSINA – Festa della Repubblica: in occasione della cerimonia tradizionale in piazza Unione europea la prefetta Cosima Di Stani ha letto il messaggio del presidente della Repubblica. Un messaggio ai prefetti, da parte di Sergio Mattarella, nel segno dei 77 anni repubblicani e dei 75 della Costituzione. Un richiamo, tra le autorità civili e militari, ai temi della democrazia, del lavoro e dei diritti, con un riferimento pure alla recente mobilitazione per l’Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Il presidente ha sottolineato la necessità del “fare rete” tra le istituzioni per andare oltre le emergenze e promuovere una visione condivisa nel nome dei valori costituzionali.