 L’ex Villa Quasimodo ora è una piazza. Lavori verso la conclusione VIDEO

L’ex Villa Quasimodo ora è una piazza. Lavori verso la conclusione VIDEO

Silvia De Domenico

L’ex Villa Quasimodo ora è una piazza. Lavori verso la conclusione VIDEO

martedì 29 Settembre 2026 - 07:00

Ecco le nuove aiuole e le sedute circolari

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ecco la nuova piazza Quasimodo. I lavori nell’ex villetta di Via Tommaso Cannizzaro si sono conclusi. Sono state installate le sedute e i tavoli a forma di semicerchio. Anche le aiuole circolari sono state completate e all’interno piantate diverse essenze. Sul lato nord della villa è stata realizzata un’area per i bambini, con una recinzione gialla, che riprende il colore degli arredi, e il tappetino antitrauma rosso tipico delle aree gioco.

piazza quasimodo 6

La piazza è quasi pronta per l’inaugurazione

L’ex villetta è diventata una piazza. Non ci sono più le barriere fra lo spazio verde e i marciapiedi che lo circondano. I lavori, realizzati da Messina Servizi, si sono conclusi e dopo gli ultimi ritocchi la piazza riqualificata potrà essere inaugurata e aperta alla città.

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