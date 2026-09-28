 Messina. Lancia rifiuti dall'auto: colto sul fatto e denunciato VIDEO

Messina. Lancia rifiuti dall’auto: colto sul fatto e denunciato VIDEO

Gianluca Santisi

Messina. Lancia rifiuti dall’auto: colto sul fatto e denunciato VIDEO

lunedì 28 Settembre 2026 - 18:55

L'episodio è accaduto ieri sera in viale Aranci, all'angolo con viale Giostra

MESSINA – Si è avvicinato a bordo della propria auto al marciapiede e poi, senza neanche fermarsi, ha lanciato due sacchi di rifiuti prima di cercare di allontanarsi pensando di farla franca. Ma, sfortunatamente per lui, ad osservarlo c’erano gli agenti della Squadra Ambientale della Polizia Municipale, che lo hanno fermato, identificato e denunciato per abbandono di rifiuti. L’uomo rischia adesso un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro e, visto che il reato è stato commesso utilizzando un veicolo a motore, anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.

L’episodio è avvenuto ieri sera in viale Aranci, all’angolo con viale Giostra. Oggi MessinaServizi bene comune ha diffuso sui social il video. L’operazione della squadra ambientale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, con il lavoro operativo dell’ispettore Cosimo Petitto, rientra nella strategia portata avanti dall’Amministrazione comunale per contrastare gli abbandoni e individuare i responsabili, attraverso fototrappole, verifiche sul territorio e appostamenti. Quello di ieri sera è solo uno dei risultati di un’attività che interessa l’intera città.

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