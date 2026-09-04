“Lo sport è libertà”: la storia dell’atleta paralimpico di Obiettivo 3 Mauro Preziosa VIDEO

Si è avvicinato al paratriathlon affascinato dalle gesta di Alex Zanardi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ nato con una paresi spastica e oggi è un atleta paralimpico di Obiettivo 3. Ecco la storia del campione di nuoto e paratriathlon Mauro Preziosa.

“Mi sono avvicinato al paratriathlon affascinato dalle gesta di Alex Zanardi”

Ha iniziato a nuotare sin da bambino e dopo 20 anni di nuoto ha voluto provare un nuovo sport. “Nel 2019 mi sono avvicinato al paratriathlon affasciato dalle gesta di Alex Zanardi”, racconta Mauro. Oggi è uno degli atleti dell’associazione del campione scomparso. Insieme ad Obiettivo 3 e al direttore operativo, Barbara Manni, va in giro per l’Italia per veicolare i messaggi di Zanardi e provare ad avvicinare altre persone con disabilità alle discipline paralimpiche e perché no magari riuscire anche a portare altri atleti alle paralimpiadi.

“Per me lo sport è liberta”

“Per me lo sport è libertà, benessere e disciplina“, Mauro Preziosa racchiude in queste poche parole ciò che ha rappresentato lo sport nella sua vita. “E’ un mezzo per sentirmi libero, mi fa conquistare libertà giorno dopo giorno e poi mi dà disciplina. Negli allenamenti, nel preparare una gara che magari è fra 9 mesi o un anno . Lo sport è sicuramente benessere”, conclude Preziosa.