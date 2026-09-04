Urban Center all’Agorà dello Stretto, l’Ordine degli architetti: “Noi ci siamo”

Per il progetto all'ex Fiera di Messina, l'organismo "mette a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed è pronta a fare la propria parte"

MESSINA – “L’ipotesi, emersa nel dibattito cittadino, di realizzare un Urban Center nell’area dell’ex Fiera rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per il futuro di Messina e per la rigenerazione del suo waterfront. Una struttura di questo tipo, presente ormai in molte città italiane ed europee, costituisce uno spazio di dialogo e confronto fondamentale per accompagnare, sotto il profilo tecnico e scientifico, la pianificazione e le grandi trasformazioni del territorio”. Così l’Ordine degli architetti di Messina, che “mette a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed è pronta a fare la propria parte”.

“L’idea di insediare l’Urban Center nell’ex cittadella fieristica ha radici solide”

Dal primo settembre l’Agorà dello Stretto è formalmente passata in gestione al Comune di Messina. “Ma la sinergia con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto e con il presidente Francesco Rizzo non si è fermata qui. Insieme lavoreremo alla valorizzazione e rigenerazione dell’ex padiglione delle mostre d’arte e del turismo“, ha annunciato il sindaco Federico Basile.

E ora viene evidenziato dall’Ordine in una nota: “L’idea di insediare l’Urban Center nell’ex cittadella fieristica ha radici solide. Già nel 2002, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina istituì un gruppo di lavoro dedicato all’interno della propria commissione “Territorio e Ambiente” – coordinata dalla compianta architetta Mirella Capezzuto. Un percorso strutturato che portò nel 2007 alla redazione di un progetto organico e alla sigla di un protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale e l’allora Provincia regionale, individuando proprio nell’area dell’ex Fiera la sede d’eccellenza dell’Urban Center come laboratorio permanente di programmi e trasformazioni urbane. Negli anni, questo percorso promosso dall’Ordine è stato costantemente riproposto e condiviso con le diverse amministrazioni comunali che si sono succedute, ribadendo in ogni occasione la piena disponibilità a mettere a servizio delle istituzioni il proprio patrimonio di idee e competenze”.

“Se da un lato la location dell’ex Fiera rimane ideale, dall’altro un Urban Center non può ridursi alla semplice disponibilità di uno spazio fisico: per funzionare ed essere davvero utile alla comunità occorrono contenuti di qualità, visione strategica e una rigorosa metodologia tecnica. L’Ordine degli architetti condivide con orgoglio la storia e la continuità di questo lavoro. Pur nella consapevolezza che le elaborazioni di allora vadano oggi aggiornate e contestualizzate per rispondere alle sfide contemporanee, quel patrimonio di analisi, storicità e competenze tecniche rappresenta una risorsa unica per la città. Con senso di responsabilità verso la comunità, l’Ordine intende mettere a disposizione di Messina questo bagaglio di conoscenze, offrendo il proprio contributo tecnico e scientifico e affiancando le istituzioni e gli stakeholders (portatori d’interesse, n.d.r.) coinvolti. L’auspicio è che l’Urban Center nasca su basi operative solide e condivise, diventando un luogo aperto in cui la cultura del progetto possa guidare, in maniera partecipata, lo sviluppo del territorio. L’importante è che questo traguardo si realizzi finalmente: l’Ordine c’è ed è pronto a fare la propria parte con visione, competenza e spirito di collaborazione”, viene sottolineato.