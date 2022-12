L’oratorio incontra i bimbi in corsia: “Torno in ospedale per portare un po’ di gioia” VIDEO - Tempostretto

L’oratorio incontra i bimbi in corsia: “Torno in ospedale per portare un po’ di gioia” VIDEO

Giorgia anni va ha vissuto il ricovero, oggi è tornata in quel reparto con i suoi amici dell'oratorio Madonna del Carmelo di S. Teresa di Riva MESSINA. Regalare qualche ora di svago ai bambini in corsia, Giorgia lo sa bene cosa significa perché è stata ricoverata lì da bambina. Da quella esperienza, a distanza di anni nasce l’idea, oggi è tornata nel reparto di Pediatria del Policlinico di Messina, con i suoi amici dell’oratorio Madonna del Carmelo di S. Teresa di Riva. Simba, Pumba, Aladin e tanti altri personaggi Disney impersonati dai ragazzi, hanno cantato e ballato rendendo meno pesante un pomeriggio fra le mura del reparto. Ai bimbi sono stati regalati dei giocattoli, raccolti nelle parrocchie di S. Teresa. Continua il tour Lo spettacolo verrà riproposto nel Santuario Madonna del Carmelo di S. Teresa l’11 dicembre alle 19, mentre il 14 dicembre i ragazzi torneranno tra i bimbi in corsia, precisamente al reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.