"L'Ordine dei farmacisti mi attacca per gli stalli? Il confronto sì, le pretese no" VIDEO - Tempostretto

Messina. Il sindaco Basile risponde alla nota e ricorda: "I cordoli? Sul viale San Martino non è consentita la sosta"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’Ordine dei farmacisti ha espresso la propria insoddisfazione. Su cordoli e isola pedonale la distanza con il sindaco Basile e la sua Giunta è grande. La richiesta era quella d’installare “stalli di sosta temporanei in prossimità delle farmacie, riservati agli utenti per l’acquisto di medicinali”. Ma che cosa risponde il primo cittadino di Messina? “Si è fatta una riunione a Palazzo Zanca, in vista di una ricognizione su quelli che sono stati individuati come stalli non conformi, per non dire abusivi. Si tratta di una verifica che sta facendo il dirigente. Discutiamo di tutto, troviamo soluzioni nel confronto, ma senza pretese”.

Aggiunge il sindaco: “I cordoli? Sul viale San Martino non può essere consentita la sosta. Sono previste due corsie di viabilità. Abbiamo l’abitudine mentale, io per primo, di pensare che quando c’è spazio ci si può fermare. Il cordolo non limita la sosta perché già non era consentita. Abbiamo ripristinato l’apertura delle traverse per venire incontro ai commercianti. “.

