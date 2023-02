L'UniMe ospita l'Arechi. Coach Misiti: "Salvezza virtualmente raggiunta" VIDEO - Tempostretto

L'Ssd UniMe ospita la vicecapolista Rari Nantes Arechi, coach Misiti alla vigilia presenta la sfida: "Loro puntano ai playoff, noi stiamo bene fisicamente e proveremo a vincere"

MESSINA – La squadra di pallanuoto dell’Ssd UniMe viene da tre vittorie consecutive, sono cinque in totale fin qui in campionato, e si appresta a giocare sabato, alla Cittadella Sportiva Universitaria ore 15, un importante scontro di alta classifica.

Nel girone 4 di Serie B infatti, escluso il Crotone capolista che annovera tra le sue fila l’olimpionico Giacoppo, gli universitari sono al quarto posto. L’unica squadra che in questa prima parte di stagione è riuscita a battere la formazione calabrese è stata la Rari Nantes Arechi, che sarà proprio il prossimo avversario degli atleti allenati da coach Francesco Misiti a Messina.

Il tecnico dell’UniMe ci ha raccontato il momento che si sta vivendo in casa universitaria, dopo un avvio come previsto lento la squadra ha ingranato. L’obiettivo minimo della salvezza per Misiti è “virtualmente raggiunto”, quando manca una partita al termine del girone d’andata, e senza dirlo apertamente si giocherà nel ritorno per conquistare i playoff.

Coach Misiti, la prossima partita come sarà?

“Sabato sarà una partita difficile – risponde l’allenatore Misiti – loro sono costruiti per giocare i playoff, hanno tanti giovani che vengono dal vivaio del Salerno di Serie A1. Sono l’unica squadra che è riuscita a battere il Crotone e lo ha fatto in casa loro. Sono una squadra omogenea e molto completa, hanno qualche elemento più esperto e un grande portiere, credo che concorreranno per chiudere al secondo o terzo posto. Noi comunque in questo momento stiamo bene fisicamente e proveremo a vincere anche sabato”.

Solo tre sconfitte in campionato, due di misura contro squadre che adesso sono alle vostre spalle. Rimpianti?

“Quelle due sconfitte in particolare sono arrivate nelle prime tre giornate, prima parte di campionato appena prima di Natale. Eravamo ancora in fase di costruzione e ci mancava lo straniero, Luka Lipeji, che è arrivato in seguito. Nel 2023 abbiamo iniziato a giocare meglio, il nostro percorso è stato comunque giusto e non è stato facile all’inizio con diversi giocatori nuovi da inserire nei nostri 7-8 iniziali”.

Parliamo di salvezza tranquilla o adesso si sogna più in grande?

“L’obiettivo di inizio stagione era la salvezza, ora non matematicamente ma virtualmente siamo quasi salvi. Ci mancano penso pochi punti da fare nel girone di ritorno e avremo anche alcune partite in casa in cui possiamo ottenerli. Guardiamo quindi in alto – conclude coach Misiti – ci dobbiamo provare con la serenità, che non deve essere rilassatezza, di chi ha raggiunto il minimo obiettivo”.

