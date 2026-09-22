 Maltempo a Messina, disagi e solite criticità a Ganzirri e Papardo VIDEO

Maltempo a Messina, disagi e solite criticità a Ganzirri e Papardo VIDEO

Redazione

Maltempo a Messina, disagi e solite criticità a Ganzirri e Papardo VIDEO

martedì 22 Settembre 2026 - 09:00

La pioggia caduta tra la notte e la mattinata ha riproposto il problema degli allagamenti a Ganzirri

Il maltempo torna a colpire la zona nord della città. Le precipitazioni insistenti registrate a partire da ieri sera e proseguite in mattinata hanno provocato nuovi allagamenti nell’area dei laghi di Ganzirri, mettendo a dura prova la viabilità locale.

Le condizioni di viale Stagno d’Alcontres

Tra i punti più critici figura il viale Stagno d’Alcontres, dove l’acqua accumulata sulla carreggiata ha evidenziato le criticità del manto stradale. Le immagini scattate sul posto mostrano chiaramente i disagi causati dalla pioggia, con asfalto fortemente ammalorato, buche profonde e cedimenti della sede viaria resi ancora più pericolosi dalla scarsa visibilità e dai tratti allagati. I veicoli in transito sono costretti a procedere con estrema cautela per evitare danni o situazioni di pericolo, confermando la fragilità infrastrutturale della zona ad ogni evento meteorologico di una certa intensità.

pioggia viale stagno 1
pioggia viale stagno 2
pioggia viale stagno 3

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2 commenti

  1. Cittadino 22 Settembre 2026 09:24

    Per tutta l’estate e di notte a non fare na mazza , giustamente alle prime piogge e all’autunno alle porte si inizia con le lamentele e i problemi, così come tutte le strade cittadine dove non è stata fatta assolutamente nessuna manutenzione ai tombini . I problemi ci sono , chi ha il dovere di risolverli sappiamo pure chi sono . Di cosa state parlando? Nessuno fa niente ma solo lamentele e vittimismo

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    Reply
  2. Cittadino sconvolto 22 Settembre 2026 09:31

    …. Ma l’amministrazione comunale non aveva risolto il problema, di recente?…. Chiedo per un amico…

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    Reply

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