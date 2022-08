Maltempo. Eolie: danni a Stromboli, allagamenti a Lipari. Corsa straordinaria di Caronte & Tourist per trasporto uomini e mezzi - Tempostretto

Al lavoro Protezione Civile e vigili del fuoco

STROMBOLI (Isole Eolie) – Danni a Stromboli e allagamenti a Lipari causati dalle piogge incessanti registrate nel corso della nottata e che hanno interessato tutto l’arcipelago eoliano. I problemi maggiori si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell’isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l’acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone.

Il dirigente generale della Protezione Civile Sicilia, Salvo Cocina, già dalle prime ore dell’alba segue, attraverso la Sala Operativa, l’evolversi dell’evento, informando costantemente il presidente della Regione Nello Musumeci ed il dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Tutto il sistema di protezione civile si è attivato. Presenti sui luoghi i Carabinieri della locale stazione; il funzionario della Protezione Civile; il Comune di Lipari ha attivato i bobcat per la rimozione del fango e le Squadre dei vigili del fuoco di Lipari e Vulcano stanno raggiungendo l’isola per intervenire sui luoghi interessati dall’evento meteo avverso, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Corsa straordinaria di Caronte & Tourist per trasportare uomini e mezzi

Caronte & Tourist Isole Minori ha effettuato nel pomeriggio una corsa straordinaria per trasportare da Milazzo a Stromboli uomini e mezzi della Protezione civile chiamati a fronteggiare l’emergenza in corso sull’Isola. La nave era la “Antonello da Messina” che dopo aver fatto scalo a Stromboli ha raggiunto Lipari, da dove rientrerà in linea domattina con la partenza delle ore 06,30. “Abbiamo risposto con tutta l’urgenza del caso – si legge in una nota di Caronte & Tourist Isole Minori – alla richiesta giuntaci da Regione e Protezione civile Regionale, mettendo immediatamente a disposizione una nostra nave. Abbiamo fatto la nostra piccola parte, dimostrando ancora una volta l’importanza di poter contare su collegamenti rapidi e sicuri tra la Sicilia e le sue isole minori, non solo in agosto e non solo per trasportare turisti. Il nostro pensiero va in questo momento alla popolazione di Stromboli e ai volontari e i tecnici che col sapiente coordinamento della Protezione Civile sapranno ripristinare nell’isola condizioni di vivibilità e di agibilità.

Nel contempo a Messina è in atto da stamattina un forte temporale.

Notizia in aggiornamento

08:24 – I sistemi di Early Warning sia del parossismo che per lo tsunami, sono perfettamente funzionanti.

09:24 – L’Organizzazione di Volontariato Are Lipari è già presente e operativa sull’isola con 7 volontari.

09:25 – Il coordinamento degli interventi di ripristino viabilità a cura dottor Nico Russo, PC Comune di Lipari.

09:37 Il materiale alluvionale consiste in suolo vegetale e materiale detritico eterogeneo che ha invaso la viabilità ed i giardini pertinenziali impedendo, in alcuni casi, l’accesso alle abitazioni.

Si sta valutando l’invio a Stromboli di ulteriori volontari provenienti dalla costa tirrenica, con imbarco a Milazzo. Previsto l’eventuale invio di ulteriori piccoli mezzi per movimento terra.

09:43 – Sopralluoghi congiunti Carabinieri – Protezione Civile per mettere in sicurezza abitanti e turisti.

09 :44 – Vigili del Fuoco già al lavoro per sgomberare le strade assieme agli abitanti e agli stessi turisti che si trovano al momento sull’isola.

09:45 – Il versante de Ginostra non è stato interessata fenomeni alluvionali. La conferma anche da Gianluca Giuffré, giornalista abitante della frazione.

10:05. La telefonia mobile sull´isola è funzionante. La conferma dei tecnici della TIM che effettueranno un monitoraggio costante del funzionamento degli impianti.

10:09 – Undici volontari di Protezione civile appartenenti a quattro Organizzazioni di Volontariato della costa tirrenica messinese sono pronti a raggiungere Stromboli per aiutare nelle attività di ripristino e di pc in genere. Dovrebbero salpare da Milazzo a bordo di una unità della Guardia Costiera.

10:15 – C’è un ferito non grave sulle cui condizioni si stanno svolgendo accertamenti medici. Non è escluso, in via precauzionale, l’eventuale trasferimento in una struttura ospedaliera di Messina.

10:19 – Il Dirigente del Servizio Territoriale di Messina del DRPC Sicila, Bruno Manfré, già dall’arrivo delle prime informazioni su quanto stava accadendo Stromboli, è al lavoro per coordinare gli interventi necessari anche dalla “terraferma”: oltre all’invio di personale volontario, sono state individuate alcune ditte disponibili ad inviare sull’isola, da subito, diversi bobcat.

10:32 – Sono più di dieci le organizzazioni di volontariato di Protezione civile della provincia di Messina disposte a partire, da subito per Stromboli, e liberare l’isola da fango e detriti. Una generosità e disponibilità che qui tutti conoscono bene.

10:57 – Una delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile si occuperà dell´eventuale spostamento di persone via mare, grazie ai propri mezzi acquatici leggeri.

11:05 – aggiornamenti anche sul canale Telegram Emergenza Stromboli https://t.me/DRPCSiciliaNews/2282, dove è possibile inviare foto e video e comunicare con il DRPC Sicilia.

11:30 – Stanno per partire i primi 20 volontari delle Organizzazioni di volontariato, che sono: Club radio Cb di Barcellona, APCARS di San Filippo del Mela, GIVA di Valdina, Fraternità Misericordia di Patti, ANVVF di Torregrotta, CRI Milazzo e Mari e Monti di Messina. La Capitaneria di Porto ha autorizzato i volontari attivati a lasciare i propri mezzi di servizio nell’area portuale di Milazzo.

11:38 – Meteo: persiste ancora instabilità in zona Eolie e costa tirrenica con probabile intensificazione dei fenomeni tra sabato sera e domenica mattina. Poi la situazione dovrebbe volgere al bel tempo.

12:05 Partirà alle 12:30 la motovedetta della CdP con venti volontari a bordo e il Dirigente territoriale del DRPC Sicilia, Bruno Manfrè, assieme ad un funzionario, arch. Francesco Giannetto.

Giorgianni: “Servono interventi urgenti”

“Sono proprio ora in viaggio per Stromboli, dove tra l’altro vive la mia famiglia e assisto ad un ulteriore dramma, che purtroppo si abbatte su questa isola in un momento fondamentale per la sua economia”: Marco Giorgianni, per dieci anni sindaco di Lipari, commenta a caldo la nuova emergenza nell’arcipelago eoliano che la scorsa notte a causa di un forte nubifragio ha causato una nuova emergenza, seminando paura tra abitanti e turisti. Strade invase dal fango e paralizzate tra terra, acqua e detriti che hanno bloccato e coperto barche, auto, scooter, vicoli fino a dentro alcune abitazioni: immagini preoccupanti che ricordano la necessità di immediati e importanti azioni di messa in sicurezza del territorio, in primis attraverso piantumazioni di alberi. “Oggi si comprende ancor di più perché parlavamo di disastro causato dall’incendio – continua Giorgianni – che colpì Stromboli durante gli ultimi giorni del mio incarico da primo cittadino. È superfluo dire che servono gli interventi urgenti e indispensabili già richiesti e sollecitati in quei giorni. Come in quell’evento e come sempre, sono gli strombolani a reagire immediatamente e rimboccarsi le mani; grande plauso e vicinanza a tutti i miei concittadini”.

La rabbia di Federalberghi

Federalberghi Isole Eolie e la Pro-loco Amo Stromboli denunciano la situazione di abbandono in cui è stata lasciata la “montagna” di Stromboli anche a seguito dell’intervento calamitoso del 25-26 maggio scorso che aveva bruciato una vasta porzione di macchia mediterranea arrivando a colpire alcune case e interessare alcune colture.

“Danni annunciati che avrebbero benissimo potuto essere mitigati con il preventivo e richiesto intervento da parte degli Enti preposti. Era facile prevedere ed era stata da più parti sollevata la necessita di ripulire i residui dell’incendio e di mettere in sicurezza alcuni punti della montagna repentinamente privati della vegetazione e quindi soggetti a frane alle prime piogge. Da qui negli ultimi giorni anche le preoccupazioni per il sentiero naturalistico che, per gli stessi motivi, necessita di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Riteniamo inaccettabile – rimarcano Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, e Rosa Oliva, presidente della Pro-loco Amo Stromboli – che il “Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale”, ente gestore della “Riserva naturale orientata dell’isola di Stromboli e Strombolicchio”, sia rimasto totalmente inerme in tutti questi mesi. Chiediamo a questo punto, un’ordinanza urgente di protezione civile atta a realizzare gli interventi necessari a mettere in sicurezza l’abitato e i sentieri dell’isola: attrazione turistica imprescindibile per l’isola di Stromboli”.