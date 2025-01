Maltempo. Eolie, si fa la conta dei danni: diverse le zone colpite FOTO e VIDEO

Video di Daniel D’Ambra

LIPARI – Dopo la tempesta, la quiete. Così hanno scritto alcuni isolani sui social, facendo la conta dei danni dopo il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sulle isole Eolie. Tra le più colpite, l’isola di Lipari ma si segnalano diversi danni anche a Vulcano, Stromboli e Filicudi.

A Lipari il pontile della frazione di Canneto è stato allagato per diverse ore, con tutte le criticità del caso. Diversi danni anche alla banchina di Lipari. Ancora attivo il Centro Operativo Comunale, convocato dal sindaco Riccardo Gullo per far fronte al maltempo. Adesso è il momento della conta dei danni, in attesa di avere un quadro completo della situazione.

Foto e video di Daniel D’Ambra