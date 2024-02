Messina. 105 candeline per la signora Maria Ardizzone VIDEO

L'assessore Minutoli le ha consegnato una targa del Comune, con il presidente della V Municipalità Verso

MESSINA – Una festa in famiglia per la signora Maria Ardizzone nella sua casa a San Licandro. 105 anni: per lei un traguardo straordinario. È nata nel 1919 e il Comune di Messina, con l’assessore Massimiliano Minutoli in rappresentanza del sindaco, ha fatto sentire ieri sera la sua vicinanza, consegnandole una targa. Sempre in rappresentanza delle istituzioni, c’era il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso.

“Penso di essere stata una brava madre”, ha detto la signora Ardizzone, attorniata da figli e nipoti.