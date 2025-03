Messina. “1702 – C’era una volta il calcio”, Luigi Mondello racconta la mostra VIDEO e FOTO

Una "cattedrale del calcio" presso La Finestra Gialla in via Centonze. La mostra, con le opere di 13 artisti locali, visitabile fino al 30 aprile

MESSINA – Luigi Mondello, ideatore e curatore della mostra insieme a Daniele Di Bartolo, l’ha definita una “cattedrale del calcio”. In primo piano diversi artisti e giornalisti del territorio insieme legati dal filo comune del calcio. “Con un gioco di squadra tra autori, artisti e giornalisti abbiamo messo su questo evento – dice Luigi Mondello – Questa mostra e il libro vogliono dare soddisfazione alla nostra città. Speriamo che la città e il calcio possano riprendersi anche attraverso l’arte”.

La mostra

La mostra è stata inaugurata venerdì alle ore 18. Installati i quadri di un metro per tre, delle grandi opere esposte presso “La Finestra Gialla – Gallery Art” in via Centonze 142, oltre alle opere ci sono 14 palloni d’arte realizzati dai tredici artisti e dallo scultore Giuseppe Raffaele.

Queste le opere e i nomi degli artisti: Calcio-spettacolo di Giovanni Fiamingo, United color of soccer di Riccardo Orlando, Testimonial di successo di Gregorio Cesareo, Bigliardino di Antonello Nonanno Conti, The art of g.o.a.t. di Michele D’Avenia, Pincanello di Ilenia Delfino, Il pallone come un ape di Antonino Gambadoro, Le gambe la testa di Togo, Tifoserie di Nino Rigano, Esultati di Andrea Sposari, Dio calcio di Pippo Galipò, Il sogno del calcio di Mantilla, A largo avignone la palla era di pezza di Piero Serboli.

La mostra è visitabile fino al 30 aprile, ingresso libero dal lunedì al venerdì, orario 10-13 e 16-19, sabato e domenica su appuntamento. Per info contattare: 351 904 9329 o scrivere a “info@emovus.it“.

Il libro

Giovedì, collegato alla mostra, presentato il libro “1702 – C’era una volta il calcio. “Non è il mio libro – precisa Luigi Mondello – è stata la sintesi del lavoro di diverse squadre, gli artisti lo scultore e i giornalisti che hanno scritto di avvenimenti del Messina quando era una squadra di tutto rispetto. Autori che hanno descritto o la Messina storica o hanno dipinto il calcio come espressione d’arte: dal giornalismo alla letteratura musica moda e pittura”.

I testi sono di Roberto Cavallaro, Deborah Correnti, Giuseppe Martino, Luigi Mondello, Piero Orteca, Mosè Previti, Nino Principato con i contributi dei giornalisti Rosaria Brancato, Marco Capuano, Paolo Crisafi, Salvatore De Maria, Pietro Di Paola, Ernesto Francia, Ciccio Manzo, Pietro Mazzù, Orazio Raffa.

