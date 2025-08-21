Anche i cigni apprezzano il mare di Mortelle VIDEO

Messina. Una suggestiva presenza che dimostra la pulizia del nostro mare. I cigni, infatti, prediligono habitat con acqua pulita
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Un’insolita e inaspettata presenza pochi minuti fa al lido del Carabiniere di Mortelle”.
Le immagini davvero suggestive che ci ha inviato il nostro lettore Rosario Magazzù mostrano un gruppo di cigni che si muove placidamente sul mare di Mortelle avvicinandosi alla spiaggia. Evidentemente anche questi bellissimi ed eleganti protagonisti della natura apprezzano le acque dei nostri litorali Bandiera Blu.
In effetti i cigni prediligono habitat con acqua pulita, poiché si nutrono principalmente di piante acquatiche ed erbe che si trovano in ambienti acquatici puliti. Inoltre la pulizia del loro piumaggio idrorepellente è fondamentale per il loro benessere.